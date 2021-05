Ragnetti rossi in casa: come eliminarli

Arriva la primavera, il bel tempo e il sole e arrivano anche i ragnetti rossi in casa, sui balconi e nelle piante. C’è un modo per eliminarli e scongiurare la loro ricomparsa? Prima di scoprire i vari rimedi naturali per dire addi una volta e per tutte ai ragnetti rossi in casa, vediamo meglio cosa sono e altre caratteristiche.

I ragnetti rossi non sono “ragni”

La forma dei ragnetti rossi è simile a quella dei ragni ma di dimensioni microscopiche. Tuttavia sono acari, le loro dimensioni si aggirano intorno ai 2 millimetri e sono di colore rosso acceso.

Il loro vero nome è Trombidium holosericeum e sono innocui per persone, animali e piante. In poche parole non fanno male a nessuno anzi sono persino utili. I ragnetti rossi si nutrono, infatti, residui di escrementi di volatili e di larve di insetti dannosi per le piante.

Schiacciarli, anche per sbaglio, è l’unico effetto negativo: il loro colore rosso macchia abiti e mobili oltre che pareti. Vederli camminare sullo stendibiancheria fa tremare per il terrore che possano macchiare i vestiti puliti.

5 rimedi naturali per eliminare i ragnetti rossi

Anche se questi piccoli acari offrono dei graditi vantaggi, c’è chi proprio non li sopporta e vuole eliminarli una volta per tutte. Per farlo, è possibile ricorrere a una serie di rimedi naturali.

Aglio

Il più efficace insetticida naturale, da mettere in infusione e lasciar bollire l’acqua per 15 minuti. Una volta raffreddato l’infuso, filtrarlo spruzzarlo su piante, balconi e pareti.

Argilla espansa

I ragnetti mal sopportano l’umidità e l’argilla espansa ne trattiene molta: basta metterla sul fondo dei vasi.

Sapone di Marsiglia

Un antiparassitario naturale in grado di allontanare gli insetti come gli scarafaggi; bisogna scioglierlo nell’acqua calda, far raffreddare e vaporizzare.

Rosmarino

L’olio essenziale di rosmarino diluito in acqua e spruzzato sulla parete o sul pavimento allontana i ragnetti. Anche la piantina di rosmarino aiuta a tenere lontani gli acari.

Composto naturale anti ragnetti rossi

Possiamo anche creare un mix per dire addio ai ragnetti rossi. Per farlo bisogna sciogliere un cucchiaio di detersivo per piatti e uno di olio vegetale all’interno di un litro d’acqua. Agitare il tutto e spruzzarlo sulle superfici prese di mira dai ragnetti rossi.

