Come eliminare le ragnatele in casa (e prevenirle)

Può capitare di notare in casa delle ragnatele, sinonimo di sporco e disordine. E, laddove ci sono delle tele, ci sono anche dei ragni in casa. Questi insetti abitano le case in cui si effettua una scarsa o non accurata pulizia. Si annidano solitamente negli angoli e nelle crepe, ma anche dietro i mobili.

Motivo per cui è importante pulire bene gli ambienti per evitare la formazione delle ragnatele in casa.

Strumenti e consigli per togliere le ragnatele

Uno dei migliori strumenti per eliminare le ragnatele è certamente il ragnatore, una scopa apposita dalla forma triangolare e il manico allungabile. In questo modo sarà più semplice raggiungere gli angoli più difficili della propria dimora.

Se non si dispone di un ragnatore, è possibile utilizzare un’aspirapolvere, a cui aggiungere un bocchettone stretto e lungo.

Si può usare anche un panno in microfibra, ma prima conviene spruzzare sulla ragnatela una miscela di acqua e candeggina.

Tenere lontani i ragni da casa

Per prevenire le ragnatele, bisogna prevenire i ragni in casa. Questi insetti non amano gli odori forti, quindi oli essenziali e piante aromatiche li terranno alla larga. Nello specifico vi consigliamo una soluzione di acqua e oli a base di menta piperita o di Neem, da spruzzare lungo finestre e porte.

Tra le piante preferite basilico, timo limone, lavanda, citronella, aglio e menta.

Anche disporre bucce di limoni e arance è utile per tenere lontani i ragni da casa. Lo stesso si può fare con noci e castagne aperte a metà.

Prevenire le ragnatele

Inoltre è utile avere sempre una casa pulita per tenere lontani ragni e ragnatele. Motivo per cui si consiglia di arieggiare le stanze e pulire regolarmente i pavimenti. Conservare gli indumenti in scatole di plastica, e non di cartone, ed eliminare vecchi giornali e oggetti accatastati. All’esterno preferire luci blu o gialle ed eliminare le erbacce dal giardino.

