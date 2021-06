Come pulire i climatizzatori: consigli per igienizzarli ed evitare la diffusione del virus in ambienti chiusi

Da oltre un anno manteniamo il distanziamento sociale e indossiamo obbligatoriamente la mascherina all’aria aperta e al chiuso. Ormai i vaccinati sono tanti, così come i guariti ma è opportuno non abbassare mai la guardia, nemmeno in estate. Ecco perché è consigliabile procedere oltre che con la pulizia, con una vera e propria igienizzazione dei climatizzatori, affinché non siano il veicolo di diffusione del virus Covid-19.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha stilato una lista di consigli per pulire il condizionatore e il filtro.

Come pulire il condizionatore

Con mascherina, guanti e maglia a maniche lunghe staccare la presa elettrica e iniziare a togliere la polvere. L’aspirapolvere è il metodo più rapido, ma si possono usare anche panno di microfibra e sgrassatore insieme a un buon germicida.

Filtro

Se il condizionatore è con carboni attivi, dobbiamo togliere quelli esauriti e lavare con acqua tiepida quelli ancora buoni. In caso di filtri normali, è necessario smontarli con delicatezza, spolverarli e lavarli in acqua tiepida e sapone neutro. Per disinfettarli conviene usare appositi prodotti ma va bene anche la nebulizzazione dell’alcol etilico. Far asciugare all’aria aperta ma al riparo dai raggi diretti del sole, per evitare che si alterino e si rovinino.

Bocchette

Con panno e prodotti indicati pulire le bocchette di emissione; da asciutte, inserire il filtro all’interno. La parte esterna va prima aspirata e poi igienizzata con un panno umido imbevuto di detergenti chimici, adatti per sanificare il condizionatore.

Motore

In genere per la pulizia del motore, soprattutto se posizionato sulla facciata, conviene contattare un tecnico specializzato. Terminata la pulizia, possiamo accendere il condizionatore per vedere de tutto funziona alla perfezione e se l'aria esce in modo omogeneo.

