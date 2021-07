I migliori metodi per profumare i filtri dei condizionatori

L’aria condizionata è la più grande alleata dell’estate, soprattutto da chi non sopporta per nulla al mondo il caldo. Tuttavia, prima di azionare il climatizzatore, bisogna effettuare la dovuta manutenzione, con relativa pulizia dei filtri. Va fatta sempre, ogni anno, ancor di più adesso che siamo ancora nel vivo dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per rendere l’ambiente fresco, ma anche profumato, possiamo aggiungere degli aromi rinfrescanti. Vediamo come profumare i condizionatori.

Pulizia dei filtri

Come anticipato, prima di profumare i condizionatori, prima ancora di azionarli, bisogna procedere alla pulizia dei filtri. Quelli da pulire sono l’antipolvere e ai carboni attivi. Vanno messi in ammollo in acqua e sapone neutro e poi lasciati asciugare all’aria aperta ma mai esposti alla luce del sole diretta. Una volta asciugati, si potrà procedere alla profumazione dei filtri del climatizzatore.

Profumi per condizionatori

Per profumare l’aria condizionata, si possono utilizzare i filtri profumati che si usano nei classici diffusori per auto.

Utili anche le essenze, ma vanno messe con il contagocce. Si possono utilizzare anche gli igienizzanti spray profumati, floreali o a base di piante aromatiche, come la menta.

