Macchie di sudore sui vestiti: come eliminarle con rimedi naturali ed efficaci

Non è sempre semplice eliminare le macchie dai vestiti e ciò vale anche con gli aloni di sudore. Talvolta nemmeno la lavatrice riesce a toglierli, il che ci obbliga a ricorrere a soluzioni mirate ed efficaci. Vediamo quali sono i rimedi naturali per eliminare le macchie di sudore, senza rovinare i tessuti.

Prima di scoprirli, vi informiamo che lavare i capi macchiati con acqua calda è fortemente sconsigliato, così come usare l’asciugatrice. Il calore fissa le macchie e le renderà ancor più difficili da rimuovere. Lavate i vestiti in acqua fredda e fateli asciugare sullo stendibiancheria.

Aceto

L’aceto è uno dei migliori rimedi naturali contro le macchie, uno dei più noti e anche dei più efficaci. Basta mettere un bicchiere di aceto bianco in una bacinella con acqua fredda e lasciare il vestito in ammollo per un’ora. In seguito bisognerà sfregare la parte interessata, prima di effettuare il lavaggio in lavatrice. Se l’abito è delicato, non metterlo in ammollo ma tamponare solo la parte macchiata.

Bicarbonato

Altro rimedio naturale diffusissimo tra coloro che adoperano soluzioni green in casa è il bicarbonato di sodio. Bisogna mettere due cucchiai di bicarbonato in un litro di acqua fredda e mettere in ammollo il capo di abbigliamento per mezz’ora, prima di procedere con il lavaggio. Se le macchie sono resistenti, si può ricorrere a una pasta di bicarbonato, da strofinare solamente sulla parte interessata con una spazzola con setole morbide.

Limone

Altro disinfettante e schiarente naturale è il limone, che si può combinare anche con il bicarbonato. Si può diluire in acqua fredda e nel giro di mezz’ora restituirà un capo senza macchie. In caso di macchie persistenti, al liquido si può aggiungere un cucchiaio di aceto bianco.

Se le macchie sono ostinate, si può creare una pasta fatta da succo di mezzo limone e un cucchiaio di bicarbonato. Si strofina la pasta sulla parte interessata e l’alone andrà via senza rovinare i vestiti.

Vodka

Anche la vodka si rivela efficace contro le macchie di sudore. Basta diluirla con l’acqua fredda e metterla in uno spruzzino, da vaporizzare sull’alone. Far agire per 5 minuti e lavare l’abito.

Detersivo per piatti e acqua ossigenata

Si può poi preparare uno smacchiatore efficace creando una soluzione con 2 cucchiai di bicarbonato, 2 gocce di detersivo per piatti e 1 cucchiaio di acqua ossigenata al 3%. La pasta va applicata sulla macchia, spazzolarla senza sfregarla e attendere un’ora prima di lavare il vestito.

Come prevenire le macchie di sudore

Si possono usare alcune precauzioni, quali:

indossare maglie in cotone

proteggere le ascelle con appositi usa e getta

applicare deodoranti traspiranti

