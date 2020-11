Inquinamento domestico: 10 modi green per ridurlo

L’inquinamento domestico riguarda le sostanze che si respirano all’interno della propria abitazione. Nell’aria circolano sostanze tossiche, monossido di carbonio, formaldeide e biossido di azoto, che influiscono sulla qualità e salute di chi vive l’ambiente casalingo. Per proteggere le persone che abitano la casa, è necessario procedere con operazioni di pulizia quotidiana e scegliere con cura i detergenti giusti.

Non solo i detergenti aggressivi possono compromettere la qualità dell’aria, anche l’umidità, i fumi di cottura e il fumo (anche fuori il balcone) possono intervenire negativamente sull’ambiente.

10 modi per ridurre l’inquinamento domestico

Basta mettere in pratica alcuni atteggiamenti corretti per ridurre al minimo l’inquinamento in casa. Ecco 10 modi per riuscirci:

fare attenzione ai prodotti per la pulizia: meglio scegliere prodotti green o quelli fatti in casa; zero umidità: in casa non bisogna mai superare il 50-60% di umidità; sfruttare il potere di piante, che sono perfette per ridurre l’inquinamento in casa e avere un ambiente sicuro. Le più indicate sono aloe, gerbera e sansevieria; fare la manutenzione degli impianti per ridurre i consumi e le emissioni inquinanti; cambiare i filtri dei condizionatori, lavarli e detergerli; evitare di fumare in casa; qualità dei mobili: meglio evitare quelli in truciolato o quelli verniciati con pitture tossiche; arieggiare le stanze per favorire il ricambio dell'aria e far uscire sostanze tossiche da casa; usare profumatori, ma con cautela; utilizzare aspirapolvere con filtri che non disperdano polveri nell'ambiente.

