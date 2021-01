Come eliminare il cattivo odore di fumo in casa: 4 rimedi naturali

L’odore (cattivo) di fumo in casa può essere davvero molto fastidioso, ma basta avere un po’ d’accortezza e, con l’aiuto di alcuni rimedi naturali, sarà facile eliminarlo.

Aprire le finestre e far arieggiare spesso non basta, così come svuotare i posaceneri, se in casa ci sono abitanti fumatori. Tuttavia sono operazioni che vanno sempre fatte e ripetutamente. Purtroppo l’odore di fumo impregna i tessuti, quindi vestiti, divani, cuscini e tende, ma anche i mobili. Ecco perché, per eliminare l’odore di sigaretta è necessario pulire a fondo e utilizzare i prodotti giusti, tra cui diversi rimedi naturali.

Come pulire quando c’è odore di fumo in casa

Le pulizie rappresentano un passaggio fondamentale per eliminare l’odore di fumo. Ciò vuol dire che è necessario spolverare più spesso, lavare e disinfettare tutte le superfici, disinfettare tende e tappeti e cambiare anche i filtri dei condizionatori.

Un trattamento speciale va riservato anche i vestiti. Quando andranno lavati in lavatrice, conviene aggiungere al detersivo una tazza di aceto.

4 rimedi naturali per eliminare l’odore di fumo in casa

Dai più classici agli agrumi, vediamo come eliminare il fumo e far profumare gli ambienti domestici.

1.Arance e limoni

La fragranza fresca e piacevole degli agrumi aiuterà a eliminare i cattivi odori. Per farlo bisogna cuocere le bucce e fare un pot-pourri fai da te naturale per diffondere un buon profumo in tutti gli ambienti.

2.Aceto

Il suo odore non è tra i più piacevoli, per cui si consiglia di aggiungere qualche goccia di un olio essenziale preferito, così da detergere goni tessuto e mobile in casa.

3.Bicarbonato di sodio

Ideale per pulire, ha la grande capacità di assorbire naturalmente qualsiasi tipo di odore. Come fare? Basta mettere il bicarbonato di sodio in una ciotola, che andrà posizionata nelle stanze in cui il fumo è ancora persistente. Si possono aggiungere nella ciotola anche dei fondi di caffè per un profumo che dura a lungo.

4.Carbone attivo

Il carbone attivo ha un alto potere assorbente. La polvere cosparsa sui divani o sulle poltrone riduce qualsiasi traccia di fumo e rende respirabile e accogliente ogni stanza. Eliminare il carbone, in seguito, con un’aspirapolvere.

Prodotti online

Bicarbonato di Sodio

Carbone attivo

Aceto bianco