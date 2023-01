7 errori comuni che si commettono quando si fa la lavatrice

Se il bucato non è ben pulito, se l’odore nel cestello non è fresco e delicato, se ci sono delle problematiche dopo ogni lavaggio, probabilmente si commettono alcuni degli errori più comuni quando si fa la lavatrice.

Può capitare che i vestiti si restringano, stingano o si rovinino. Può succedere che l’elettrodomestico inizi a muoversi e camminare in avanti o sbattere sui lati. Possono accadere molte cose e la colpa è probabilmente legata a una scarsa manutenzione o a un cattivo uso della lavatrice.

Ecco perché vogliamo svelarvi quali sono i 7 errori più comuni che si commettono quando si fa la lavatrice, così da non ripeterli più.

Non leggere le etichette

Le etichette dei vestiti vanno sempre consultate per capire se un determinato capo di abbigliamento può essere lavato a una specifica temperatura, se può essere centrifugato e tanto altro. Non farlo potrebbe rovinarlo irrimediabilmente.

Strofinare i vestiti per smacchiarli

In caso di macchie ostinate e difficili da levare, bisogna smacchiare prima ma mai accanirsi. Strofinare rovina le fibre.

Non chiudere le zip

Lasciare le zip aperte, soprattutto quelle lunghe, può provocare diversi danni. I dentini possono impigliarsi in altri abiti, danneggiandoli.

Non posizionare bene la lavatrice

La lavatrice va posizionata su una superficie piana e stabile. Se il pavimento non lo è, è possibile utilizzare pezzi di legno o plastica per metterla al livello.

Non fare manutenzione

La manutenzione è importante per incrementare il potere lavante e per far durare la lavatrice a lungo. La guarnizione va pulita ogni due mesi circa e un paio di volte l’anno anche il tubo di scarico.

Usare troppo detersivo

Se si usa troppo detersivo, si rischia di ottenere vestiti non puliti. Se questi risultano rigidi, con macchie bianche o bolle, o se l’oblò emana un cattivo odore, sicuramente stiamo utilizzando più detersivo del dovuto.

Caricare troppo il cestello

Ogni lavatrice supporta un carico espresso in kg, che varia a seconda dei vestiti da lavare. Bisogna sempre rispettare il peso massimo per evitare di danneggiare gli abiti.