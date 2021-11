Come scegliere la porta blindata e sentirsi sempre sicuri in casa

La sicurezza della propria casa passa anche e soprattutto dall’ingresso, ecco perché scegliere la porta blindata per il proprio appartamento è la prima mossa quando si cambia abitazione. Si tratta di una protezione, una struttura rinforzata che crea una barriera contro l’esterno. Protegge dai possibili avventori, ma anche dal freddo esterno nonché dai rumori.

Le porte blindate ora in commercio sono in materiale ignifugo.

Rispetto alle comuni porte, le blindate costano di più ma aiutano a proteggersi, proteggere i propri beni e anche di risparmiare in commercio. In più è possibile approfittare delle detrazioni fiscali, che in caso di lavori di ristrutturazione arrivano fino al 50%.

Sicurezza e classi di porta blindata

Le porte blindate si classificano per classe di sicurezza.

Classe 1 . Livello di sicurezza basso, per abbattere la porta serve solo la forza fisica. In genere questa tipologia si consiglia nei condomini.

. Livello di sicurezza basso, per abbattere la porta serve solo la forza fisica. In genere questa tipologia si consiglia nei condomini. Classe 2 . Per scassinare servono attrezzi comuni, come cacciavite e tenaglie. Consigliate per edifici industriali.

. Per scassinare servono attrezzi comuni, come cacciavite e tenaglie. Consigliate per edifici industriali. Classe 3 . Le porte di questa classe sono abbastanza sicure, installate spesso in edifici industriali e villini isolati. Assicurano anche protezione termica e acustica, oltre che risparmio energetico.

. Le porte di questa classe sono abbastanza sicure, installate spesso in edifici industriali e villini isolati. Assicurano anche protezione termica e acustica, oltre che risparmio energetico. Classe 4 . Sono installate negli appartamenti nelle zone ad alto rischio di furto e nelle attività commerciali. La serratura a cilindri europei contraddistingue questo tipo di porta.

. Sono installate negli appartamenti nelle zone ad alto rischio di furto e nelle attività commerciali. La serratura a cilindri europei contraddistingue questo tipo di porta. Classe 5 . Queste porte blindate sono molto resistenti e sono installate nelle zone ad alto rischio malviventi, banche e ville isolate.

. Queste porte blindate sono molto resistenti e sono installate nelle zone ad alto rischio malviventi, banche e ville isolate. Classe 6. Sono le porte più sicure e resistenti. Per scassinare, servono attrezzi specifici.

Come installare una porta blindata

La porta blindata di solito la installa la ditta da cui si acquista, ma possiamo optare anche per il fai da te. È sempre necessario telaio, coprifilo e attrezzatura come trapani e filo di piombo.

Smontata la vecchia porta, bisogna posare il telaio ma prima è necessario rinforzare la parete con una rete metallica da ancorare attraverso una zanca d’acciaio di 25-30 cm e fissata con il cemento a presa rapida.

Ora possiamo posizionare la porta. La parete di appoggio deve essere liscia. Se non lo è, utilizzare una carta vetrata. Bisogna poi utilizzare una livella per far combaciare porta e telaio. Con le viti andrà fissata e bloccata.

In ogni caso, seguire passo dopo passo le istruzioni fornite dalla ditta di produzione.

