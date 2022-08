Come riciclare l’acqua del condizionatore: 7 consigli anti spreco

In questo periodo estivo in tanti non riescono a fare a meno di azionare il climatizzatore. Cosa fare e come riciclare l’acqua del condizionatore? Di solito si svuota il contenitore e si butta via l’acqua, ma è possibile utilizzarla, purché nel modo giusto.

Definita anche acqua demineralizzata, con caratteristiche in comune con l’acqua distillata, l’acqua di scarico del condizionatore non è altro che umidità condensata.

Importante: l’acqua del condizionatore non è potabile e non è tossica. Vediamo allora come utilizzarla per non sprecarla.

Innaffiare le piante

L’acqua del condizionatore si può usare per innaffiare le piante. Non contiene cloro e altri minerali ed è l’ideale per piante grasse e carnivore, che hanno bisogno di poco nutrimento.

Manutenzione auto

Con l’acqua condensata si può lavare l’auto in modo facile ed ecologico ed è utile anche per rimboccare l’acqua del radiatore.

Pulizie domestiche

Per pulire la veranda, i balconi ma anche l’interno della casa si può usare l’acqua del condizionatore.

Ferro da stiro

Si può usare l’acqua condensata per riempire il serbatoio del ferro da stiro.

Sapone per il bucato

Con l’acqua del condizionatore, unita a scaglie di sapone di Marsiglia, si può ottenere un detersivo per lavare il bucato. Basta mettere un litro di acqua demineralizzata insieme a tre cucchiai da cucina di scaglie di sapone di Marsiglia in una bacinella, mescolare più volte al giorno per qualche giorno, così da ottenere un detergente liquido.

Lavare i capelli

L’acqua comune è ricca di calcare, invece quella condensata ne è priva, il che la rende perfetta per lavare i capelli senza danneggiare le fibre proteiche.

Quando non usare l’acqua del condizionatore

Non è un’acqua potabile, quindi non va consumata né da persone, né da animali.