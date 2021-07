Come pulire persiane e tapparelle per farle tornare come nuove

Le persiane risulteranno non solo pulite ma anche sbiancate e torneranno a brillare come fossero nuove.

In seguito va preparata una miscela di acqua e due cucchiai di acqua ossigenata, o di acido citrico, in cui bagnare un panno di microfibra da passare sulle persiane.

Innanzitutto bisogna togliere la polvere e in tal caso servirà solamente un panno asciutto. Se si ha a disposizione una vaporella, si può utilizzare per sgrassare e igienizzare ancor meglio le tapparelle.

Per pulirle c’è solo bisogno di un panno e qualche piccolo rimedio che, generalmente, abbiamo in casa.

Ogni giorno lo sporco si annida in ogni angolo della propria casa e le finestre sono tra le prime a sporcarsi. Ma come pulire le persiane ? Fanno da schermo con l’esterno, ci proteggono dalla luce e anche dai malintenzionati, ma persiane e tapparelle sono le prime a sporcarsi e spesso si dedica poca attenzione a questi elementi.