Come pulire la cuccia del cane: i prodotti naturali migliori per igienizzarla

Chi ha un cane, o più di uno, sa bene che deve fare di tutto per tenere pulita la casa e l’esterno, per evitare spiacevoli incidenti. Da pulire, però, c’è anche la dimora in cui l’amico a quattro zampe riposa. Come pulire la cuccia del cane? È un’operazione importante per garantire al nostro peloso un ambiente sano, privo di germi e batteri che mettono in pericolo la sua salute e quella di chi lo circonda. Per poterlo fare è meglio scegliere dei detergenti naturali, evitando di usare prodotto chimici e potenzialmente dannosi.

La cuccia del cane dovrebbe essere lavata almeno una volta alla settimana.

Cuccia da esterno. La cuccia che si trova fuori casa è esposta a tutti gli agenti atmosferici. Va lavata sia dentro che fuori, possibilmente con una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia. Quest’ultimo è in grado di disinfettare in modo naturale.

Cuccia in stoffa. Lavarla mettendola in una bacinella con acqua calda e disinfettante naturale, come qualche goccia di olio di menta o di Neem, che sono antiparassitari. Risciacquare la cuccia e farla asciugare al sole.

Cuccia in vimini. Si mette in ammollo per mezz’ora in acqua, sale e mezzo limone. Una volta asciugata con un panno in microfibra, possiamo renderla lucida cospargendola con l'olio di lino.

Pulire il materassino della cuccia. Per eliminare acari e insetti pericolosi per il cane, immergere il materassino all’interno di una soluzione composta da acqua, aceto e bicarbonato oppure usare la vaporella.

Come disinfettare la cuccia

Oltre a pulire la cuccia, non bisogna tralasciare la disinfezione per tenere lontano le pulci e le zecche. In questo caso è importante utilizzare prodotti antiparassitari come l’olio di Neem che ha proprietà asettiche e protegge gli animali dalle pulci.

Come profumare la cuccia

Dopo aver lavato e disinfettato la cuccia del cane, è bene profumarla con oli essenziali come lavanda e rosa o con sostanze naturali come aceto e limone che eliminano ogni odore. In ogni caso devono essere prodotti naturali da diluire all’interno dell’acqua e da nebulizzare sulla cuccia quotidianamente.

Prodotti online

Cuccia cani da esterno

Cuccia cani da interno

Cuccia vimini

Materassino cane