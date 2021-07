Costumi da bagno: come lavarli, igienizzarli e conservali correttamente

Chi trascorre molto tempo al mare, o in piscina, sa bene che oltre a scegliere il costume da bagno migliore e più bello è importante anche saperlo lavare correttamente. Si tratta di pulizia ma anche di far durare a lungo il modello, non far allentare le parti elasticizzate e non far sbiadire i colori.

Vediamo allora i consigli da seguire per lavare i costumi da bagno senza farli rovinare.

Risciacquo preventivo

Per far durare a lungo il colore, è importante sciacquarlo una volta che si esce dal mare o dalla piscina. Basta una rapida doccia per rimuovere le tracce di sale, sabbia e cloro.

Togliere la sabbia

I granelli di sabbia si infilano in ogni fibra del costume. Per rimuoverli non basta sciacquare il costume sotto un getto d’acqua diretto, ma è necessario ricorrere al bicarbonato. Rimossa la sabbia superficiale, mettere all’interno di un sacchetto per il bucato il costume e il bicarbonato. Quest’ultimo, agitando il sacchetto, rimuoverà anche i granelli più piccoli perché svolge un’azione abrasiva.

Altro metodo utile è usare l’aspirapolvere alla minima potenza.

Lavare a mano

Per non rovinare i costumi, meglio lavarli a mano, soprattutto se sono caratterizzati da applicazioni e ricami. Quindi metterli prima in ammollo in acqua tiepida, aggiungere un cucchiaio di bicarbonato, trascorsi 20 minuti strofinare con sapone di Marsiglia e risciacquare in acqua fredda.

Macchie di crema solare

Le macchie di crema solare, che lasciano immensi aloni bianchi sul costume, si possono eliminare grazie a una miscela formata da mezza tazza di acqua e un quarto di tazza di sapone di Marsiglia. Strofinare la miscela sulla macchia, poi usare il bicarbonato e lasciarlo agire per alcune ore. Risciacquare con acqua fredda.

I costumi in lavatrice

Per eliminare meglio tracce di sale, sabbia e cloro, ogni tanto bisogna concedere ai costumi da bagno un ciclo in lavatrice. Meglio preferire un lavaggio delicato (massimo 30 gradi) senza centrifuga e riporli all’interno del sacchetto a rete per la biancheria.

Come conservare i costumi

Finite le vacanze, bisogna mettere via i costumi da bagno. Per farli durare a lungo, bisogna piegare gli elastici, scioglierli, mettere le coppe del reggiseno una dentro l’altra e vanno riposti tutti in sacchetti di stoffa, perché sono traspiranti.

