Come eliminare i moscerini della frutta: i rimedi per tenerli lontani

Non fanno male ma sono fastidiosi: come eliminare i moscerini della frutta? Compaiono in casa, nello specifico in cucina, perché attratti dall’odore per loro irresistibile della frutta matura. Per riuscire a gustarla senza la seccatura dei moscerini, basta adottare una serie di trucchi casalinghi.

Frutta matura in frigo

Quando la frutta diventa particolarmente matura emana un forte odore, motivo per cui è meglio metterla al riparo nel frigorifero. In questo modo la conservazione sarà garantita ancora per qualche giorno.

Vino, aceto, acqua e zucchero

Vino e aceto emanano per i moscerini odori piacevoli, così come acqua e zucchero. Basta versarne un po’ in una ciotola, coprire con la pellicola, bucherellarla e metterla in un posto lontano da frutta e verdura.

Menta e rosmarino

Nel caso in cui posizionate la frutta sul davanzale, mettete vicino qualche odore sgradito ai moscerini, come piantine di menta e rosmarino, così ne staranno alla larga.

Oli essenziali

Gli oli essenziali, in particolar modo di eucalipto, geranio e citronella sono utili per mantenere a debita distanza i moscerini.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio aiuta a ripulire la pattumiera, che emana profumi graditi ai moscerini.

Acqua stagnante

Evitate di lasciare l’acqua stagnante sul fondo dei vasi, perché particolarmente gradita ai moscerini.

