Come eliminare l’amianto e come smaltirlo in sicurezza

Se si scopre la presenza dell’amianto in casa, è necessario procedere con la sua rimozione e successivo smaltimento. Come ampiamente dimostrato, l’eternit può causare tumori e malattie respiratorie. Motivo per cui bisogna individuarlo, eliminarlo e smaltirlo e per farlo è necessario affidarsi a una ditta specializzata.

Perché l’amianto è così diffuso?

L’amianto è stato utilizzato nell’edilizia agli inizi del ‘900 e anche per la produzione di oggetti di uso quotidiano. Questo materiale è resistente e isolante ecco perché era utilizzato per cemento e vernici, tetti, piastrelle e rivestimenti per pareti.

Anche se già negli anni ’60 si è iniziato a capire che la polvere prodotta dal materiale poteva causare malattie respiratorie e il cancro, solo nel 1992 l’amianto è stato vietato in Italia e in Europa.

Come smaltire l’amianto

I proprietari degli immobili in cui è presente dell’amianto devono occuparsi della manutenzione. Se il materiale è friabile, bisogna effettuare una comunicazione alla Asl di Pescara e procedere allo smaltimento. Anche se l’amianto presente è poco, è sempre consigliabile rivolgersi agli specialisti.

La ditta che si occuperà dello smaltimento dovrà:

fare un sopralluogo

inviare la documentazione e le autorizzazioni alla Asl di riferimento 30 giorni prima dell’inizio dei lavori

incapsulare l’eternit con prodotti ricoprenti

bonificare le superfici

rimuovere il prodotto

smaltire l’amianto

Quali sono i materiali alternativi all’amianto

Anche se estremamente isolante e resistente, ci sono altri materiali efficienti ma sicuri, tra cui: schiuma di poliuretano, fibra di cellulosa, farina di plastica termoindurente.

Prodotti online

Blocca amianto primer

Tuta di protezione

Maschera

Pittura per incapsulamento amianto