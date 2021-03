Come disinfettare i giocattoli dei bambini affinché siano davvero sicuri

Si impolverano, si macchiano si riempiono di residui di sporcizia: come disinfettare i giocattoli dei bambini? Per farli giocare e divertire in tutta sicurezza, bisogna procedere periodicamente alla pulizia e igienizzazione dei loro giochi.

Pulire i giocattoli di plastica

I giocattoli di plastica si puliscono molto facilmente. Si possono mettere in lavastoviglie con bicarbonato e detersivo neutro se sono piccoli, mentre se sono grandi si dovrà procedere con la pulizia manuale, adoperando un panno imbevuto in acqua e aceto o detersivo anallergico.

In caso di giochi di plastica con le batterie, è necessario rimuoverle prima della pulizia.

Disinfettare i giocattoli di stoffa

Peluche e bambole di pezza vanno ugualmente puliti e disinfettati. Se impolverati, basta spolverali, ma di tanto in tanto bisogna anche lavarli. Alcuni si possono mettere in lavatrice, mentre altri bisogna lavarli a secco. Come fare? Mettere il peluche all’interno di un sacchetto di plastica, aggiungere un cucchiaino di bicarbonato, uno di sale e 10-15 gocce di tea-tree oil, chiudere il sacchetto, scuoterlo e farlo riposare per 2-3 ore, infine togliere il pupazzo dal sacchetto e spazzolarlo per eliminare i residui.

Igienizzare i giocattoli di legno

I giochi in legno sono facili di pulire con un panno inumidito con acqua e detersivo neutro. Per disinfettarli basta una soluzione di acqua e aceto.

Pulire i giocattoli di gomma

Per rimuovere segni di colori o penna dai giocattoli di gomma, si può utilizzare un batuffolo di cotone impregnato di alcol o bicarbonato. Per lavarli, meglio servirsi del sapone di Marsiglia diluito con l’acqua e di panno inumidito da passare sulle parti sporche, mentre per quelle più difficili da raggiungere si può utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di acqua e detersivo.

