Disinfestazione zanzare in casa: come farla e quando?

Non solo in città, si può effettuare la disinfestazione delle zanzare in casa, ma bisogna capire come farla e quando. Se state prendendo in considerazione questa possibilità, probabilmente siete esausti di avere a che fare con questi piccoli insetti fastidiosissimi. Le loro punture provocano prurito e anche pomfi e possono interessare tutti i membri di un’abitazione, anche i più piccini.

Inoltre, se avete spazi esterni, probabilmente non riuscirete a viverli bene proprio per via della presenza delle zanzare. Vediamo allora quali sono i migliori rimedi per disinfestare casa dalle zanzare e riuscire a rilassarsi.

Prevenire prima di disinfestare

Non tutti sanno che le zanzare si moltiplicano a marzo, o comunque in primavera. In questo periodo depositano le uova, quindi evitate vasi con acqua stagnante e umidità.

Disinfestazione: quando farla?

Da giugno a settembre è sempre consigliato fare la disinfestazione. Questi sono i mesi in cui le zanzare sono in attività a causa dall’alta umidità presente nell’aria. È necessario quindi non fare la disinfestazione troppo presto o troppo tardi.

Per la disinfestazione vanno predilette le ore notturne o la mattina prestissimo. Per quanto riguarda la zanzara tigre, conviene agire nel tardo pomeriggio.

Inoltre è importante sapere che non basta una sola disinfestazione, ma bisogna pensare a dei veri e propri cicli mirati. Nel mese di marzo si può effettuare un intervento anti larve, così da eliminare alla radice la presenza di questi insetti.

Cosa fare durante la disinfestazione

Questa è un’operazione che si svolge fuori casa, quindi è importante chiudere porte e finestre perché si utilizzeranno prodotti disinfestanti.

Si consiglia anche di non lasciare i vestiti stesi sui balconi. Se si ha un orto all’esterno, meglio attendere 48 ore prima di consumare gli alimenti e comunque lavarli per bene.

