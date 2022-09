Cibo in frigorifero: consigli per conservalo bene e a lungo

Per far durare gli alimenti più a lungo e tenerli al fresco, è necessario conservare il cibo in frigorifero. Tuttavia è sempre necessario avere delle accortezze per evitare inutili sprechi alimentari.

Anche se può sembrare banale, la scelta del ripiano è importante così come lo è la temperatura giusta. Vediamo alcuni consigli utili.

Temperatura del frigorifero

Qual è la temperatura giusta del frigorifero? Intorno ai 4 nelle zone più fredde del frigorifero e arriva a 6 gradi nella porta laterale. Per far sì che la temperatura sia sempre giusta, è necessario ridurre i gradi in estate e aumentarli in inverno.

Come conservare i cibi sui ripiani giusti

Prima di capire come disporre i cibi sui ripiani del frigorifero, è importante tenere a mente di non riempire mai al massimo l’elettrodomestico. È inoltre utile conservare gli alimenti all’interno di contenitori, meglio se in vetro ed ermetici, così da evitare la contaminazione. In più mai mettere del cibo caldo in frigorifero.

Guida ai ripiani del frigorifero. Ogni ripiano è adatto a una tipologia di alimento.

Ripiano alto: yogurt, latticini, salse o marmellate possono stare nella zona meno fredda del frigorifero.

Ripiano centrale: cibo cotto, salumi e tutti i cibi da conservare in frigo dopo l’apertura.

Ripiano in basso: nella zona più fredda del frigo si possono conservare i cibi facilmente deperibili, come pesce e carne, che non dovrebbero sostare nell’elettrodomestico per più di 48 ore.

Cassetti: la zona non è molto fredda e di solito serve a ospitare verdura e ortaggi purché non lavati.

Porta: uova, burro e bevande possono stare nella zona della porta, che non è molto fredda.

