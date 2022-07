Per un qualche motivo, ci si ritrova a capire come allontanare i piccioni dal balcone di casa. Perché i colombi scelgono proprio il nostro terrazzino per ripararsi e per depositare il loro guano? Questo è molto pericoloso per la nostra salute, rovina le superfici su cui si deposita, in quanto acido, ed è corrosivo per legno e metallo. È anche pericoloso per tetti e grondaie, in quanto pesa e può esercitare un carico extra. Ecco perché è necessario capire come allontanare i piccioni dal balcone di casa, possibilmente con rimedi naturali ed efficaci.

Balconi puliti

La presenza di sporco, in particolar modo di cibo, attirerà i piccioni sul balcone (ma anche formiche, altri insetti e volatili). Ecco perché bisogna pulire i balconi e spazzare via le briciole.

Elementi riflettenti

Gli elementi riflettenti e specchiati così come i bagliori improvvisi spaventano i piccioni, disorientandoli. Questo rimedio è naturale ed è economico, perché basta usare della carta stagnola per creare degli elementi riflettenti. Si possono usare anche gli involucri delle uova di Pasqua, da tagliare a striscioline, e vecchi cd rovinati.

Profumi forti

I piccioni non amano gli odori intensi. Posizionate ciotole con spezie, tra cui pepe, peperoncino e aroma, oppure diffusori di oli essenziali.

Dissuasori

I dissuasori possono avere le parvenze di uccelli predatori, quali aquile e gufi, ma anche girandole da mettere all’interno dei vasi.

Ultrasuoni

I dispositivi a ultrasuoni emettono un rumore, impercettibile all’orecchio umano, che infastidirà i piccioni e li terrà lontani.

