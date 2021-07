Blatte in casa: come eliminarle una volta per tutte

Le blatte in casa non sono gradevoli, motivo per cui è opportuno capire come tenerle lontane ed eventualmente eliminarle.

In genere si manifestano quando fa buio, prediligono gli angoli e i posti umidi. I loro rifugi preferiti sono:

mobili di legno e in particolare nelle fessure

tubi di scarico della cucina

tubi del bagno

impianti a gas

sotto gli elettrodomestici (frigorifero, forno e microonde)

contenitore della spazzatura

Vediamo allora quali sono i metodi efficaci per evitare la loro presenza della propria abitazione.

Pulizie

Se una casa è pulita, difficilmente sarà presa di mira da antipatici insetti, come le blatte. I residui di cibo possono attrarle ma anche accumuli di capelli in bagno sono per loro fonte di nutrimento.

Soluzioni naturali

Con un insetticida apposito, si possono eliminare le blatte ma si tratta di una soluzione pericolosa, in quanto all’interno del prodotto di sono ingredienti tossici e pericolosi. Meglio allora affidarsi ai rimedi naturali contro le blatte, tra cui:

alloro - posizionare alcune foglie nei posti in cui pensiamo possano nascondersi le blatte e in poco tempo si allontaneranno perché non amano l’odore;

aglio - il suo odore caratteristico è sgradito alle blatte;

rosmarino – sistemare un rametto nei punti critici per far allontanare le blatte;

cipolla - associata all’acido borico in polvere è tra i rimedi più efficaci;

borace - basterà spargerlo dove sospettiamo possano nascondersi le blatte e verranno eliminate in poco tempo;

erba gatta - amata dai felini, non piace alle blatte;

olio di Neem - sostanza naturale ha un odore molto forte mal tollerato dalle blatte;

bicarbonato – da miscelare con lo zucchero, per le blatte è veleno;

sapone di Marsiglia – va sciolto in acqua tiepida e spruzzato sui mobili o negli scarichi per allontanare le blatte.

Prodotti online

Borace

Bicarbonato

Olio di Neem

Sapone di Marsiglia