Superbonus 110%: come funziona la cessione del credito, la grande novità del decreto Rilancio

Per cessione del credito si intende la cessione del credito di imposta all’impresa che effettua i lavori che rientrano negli interventi previsti dal Superbonus 100%, o Ecobonus. Si tratta di un’agevolazione fiscale introdotta nel decreto rilancio e che consiste nella riqualificazione energetica dell’abitazione.

Tra gli interventi possibili rientrano:

isolamento termico;

sostituzione dell’impianto di climatizzazione

misure antisismiche.

Vediamo come funziona la cessione del credito d’imposta e cosa bisogna fare.

Come funziona

La cessione del credito, come già anticipato, può essere effettuata a favore dell’impresa che effettua i lavori ma anche a banche e alle Poste, in cambio di liquidità immediata per effettuare, appunto, le opere di riqualificazione.

Cosa può fare una banca? Scontare il bonus fiscale del cittadino (o condominio) che ha riqualificato l’immobile, effettuare l’operazione di sconto in favore dell’impresa che ha realizzato i lavori e si è fatta cedere dal committente il bonus fiscale a fronte di una riduzione del prezzo in fattura e concedere su richiesta dei clienti finanziamenti ponte che poi possono essere estinti in tutto o in parte con la cessione del credito d’imposta alla banca.

Chi ha diritto al superbonus potrà richiedere il trasferimento del credito d'imposta alla banca per ottenere liquidità immediata. Perché farlo? Per ottenere immediatamente la cifra senza aspettare i 5 anni previsti per recuperare la detrazione.

Come si fa?

La cessione del credito a soggetti terzi è un’opzione che va comunicata all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve avvenire in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Si può effettuare attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

In alternativa è possibile utilizzare il software disponibile qui e poi inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98. Per eventuali approfondimenti è possibile consultare l’area tematica Superbonus 110%.