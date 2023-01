Cos’è la stufa tirolese e perché potrebbe essere una buona soluzione per riscaldare casa

Una delle tante alternative ai metodi di riscaldamento classico, a cominciare dai termosifoni, è rappresentata dalla stufa tirolese. Questo tipo di opzione permette di riscaldare la stanza senza dispersioni di calore e sbalzi termici e di ridurre le emissioni di gas inquinanti. È, inoltre, un ottimo modo per risparmiare molto sul costo dell’energia. Tuttavia non presenta solamente dei vantaggi, ma anche degli svantaggi, che vi andremo a illustrare.

Come funziona

La stufa tirolese presenta un meccanismo di cottura al fuoco della maiolica, che cattura il calore e lo rilascia gradualmente nella stanza. Esistono, però, due tipi di stufa tirolese:

tradizionale piena: non ha griglia e ha la capacità di accumulare calore anche nella base dell’impianto. Lo svantaggio è quello di dover continuamente inserire legna da ardere;

ad accumulo: è alimentata a biomassa vegetale (pellet incluso). È vantaggiosa in particolar modo nelle case su unico piano.

Pro e contro della stufa tirolese

La stufa tirolese ha diversi vantaggi, tra cui quello di riscaldare casa rapidamente e in modo omogeneo e il forte risparmio sulla bolletta. Non presenta parti elettromeccaniche, quindi non teme blackout e interventi di manutenzione e riparazione.

Quali sono allora gli svantaggi? Di sicuro il costo di partenza. La stufa tirolese deve essere realizzata su misura da artigiani e i costi vanno dai 4mila euro per il modello tradizionale ai 5/6mila euro per quella ad accumulo.

Vale la pena comprare la stufa tirolese? Come sempre bisogna verificare se il costo iniziale sarà pienamente ammortizzato tanto da verificare, a lungo andare, il possibile risparmio.