Come scegliere il miglior sistema di riscaldamento

I sistemi di riscaldamento sono molti, ma non tutti vanno bene per la propria abitazione. Bisogna considerare tutti i fattori per scegliere quale sistema potrebbe migliorare l’efficienza della propria casa, riscaldare gli ambienti senza aumentare i costi in bolletta. A questo punto non ci resta che scoprire quali sono le tipologie per scegliere quello giusto.

Riscaldamento a pavimento

Il riscaldamento a pavimento prevede dei pannelli installati a terra, garantisce un risparmio fino al 25% ed è efficiente anche a basse temperature. Di contro deve essere sempre acceso.

Riscaldamento a battiscopa

Un altro tipo di riscaldamento invisibile è quello a battiscopa, che si sviluppa lungo il perimetro di ogni stanza. Oltre a riscaldare, mantiene i muri asciutti, quindi funziona anche come utile anti muffa.

Riscaldamento a soffitto

I pannelli si installano al soffitto, è un tipo di riscaldamento molto versatile e la temperatura è uniforme.

