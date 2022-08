Cosa sono le schermature solari, che migliorano l’efficienza energetica

Per migliorare il benessere domestico, tra i mezzi più efficienti per regolare la temperatura in casa ci sono le schermature solari. Queste consentono di usare meno sia i condizionatori in estate che il riscaldamento in inverno, migliorando fortemente l’efficienza energetica e incidendo positivamente sul costo delle bollette.

Permettono alla luce solare di penetrare in casa e aiutano a coibentare gli edifici. Le schermature solari, per essere considerate tali, devono:

combinarsi a un infisso o una vetrata

regolare flussi termici

adattarsi al variare di luce e temperatura

Tipologie

Esistono due tipologie di schermature solari: interne ed esterne.

Schermature solari interne. Si trovano all’interno dell’abitazione, soni meno efficienti rispetto a quelle esterne perché bloccano i raggi del sole solo quando questi filtrano già attraverso il vetro. Facili da montare, hanno costi ridotti. Le tende a rullo, plissé o a pacchetto sono le più comuni schermature solari interne.

Schermature solari esterne. Bloccano i raggi prima che penetrino attraverso il vetro e tra le più diffuse troviamo tettoie a griglie orizzontali, tende da sole, cappotte, frangisole.

Le schermature solari si distinguono, inoltre, in mobili, fisse e integrate.

Mobili. Sono opache o parzialmente trasparenti e possono essere attivate in caso di necessità.

Fisse. Sono integrate nella facciata dell’edificio e non si possono modificare in base alle esigenze. È un sistema molto efficiente e permettono di guardare all’esterno.

Integrate. Sono inserite all’interno delle lastre di vetro. Diversi sono i sistemi di funzionamento. Ci sono le flessibili in metallo, plastica, alluminio, legno e sono integrate con gli avvolgibili. Quelle rigide sono formate da pellicole olografiche o aerogel e si trovano sulle superfici vetrate.

Detrazioni fiscali

Sono previste detrazioni fiscali pari al 50% con limite di spesa massimo di 60mila euro per chi vuole detrazioni fiscali pari al 50% con limite di spesa massimo di 60mila euro. I requisiti prevedono che le schermature solari:

siano applicate su superficie vetrata interna o esterna

siano poste a est, ovest e sud, ma non a nord

siano applicate con involucro edilizio

avere un valore di fattore solare Gtot, inferiore o uguale a 0,35

siano essere mobili

garantiscano l’efficientemente energetico dell’edificio

Le schermature solari che godono delle detrazioni fiscali devono appartenere a una delle seguenti classi:

tende esterne e tendoni: i requisiti prestazionali e di sicurezza devono essere specificati dalla norma Uni En 13561 (in obbligatorietà della marcatura Ce)

chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne: con requisiti prestazionali e di sicurezza specificati dalla norma Uni En 13659 e Uni En 12216 (in obbligatorietà della marcatura Ce)

dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate: il calcolo della trasmittanza totale di energia solare viene effettuato con il metodo semplificato definito dalla norma Uni En 13363.01 e Uni En 13363.02

