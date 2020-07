Come eliminare la ruggine in casa e come prevenirne la formazione

Si forma soprattutto sulle ringhiere di casa: come eliminare la ruggine e prevenirne la formazione, è un problema che prima o poi assilla chiunque. Tutti gli elementi in acciaio o metallo, che sono esposti agli agenti atmosferici, prima o poi finiranno per ossidarsi e arrugginirsi. Motivo per cui è importante eseguire una costante e corretta manutenzione.

Per balconi sempre perfetti ma anche cancelli e inferriate, vediamo come eliminare la ruggine ed evitare la sua comparsa.

Come togliere la ruggine: strumenti utili

La ruggine va rimossa manualmente utilizzando vari strumenti idonei, come la carta vetrata, perfetta sulle piccole zone, o la spazzola metallica, che aiuta a eliminare i residui negli angoli. Indispensabile anche la lima, che ha un’asta in acciaio zigrinato in rilievo, ideale per togliere il ruvido e renderlo levigato. Il rullo abrasivo permette di carteggiare ampie superfici in poco tempo, mentre le spazzole a tazza, da usare sul trapano, eliminano velocemente la ruggine.

Per togliere del tutto ogni granello di ruggine, è importante passare sulla superficie trattata uno straccio imbevuto di benzina o nitro.

Come prevenire la ruggine

Per prevenire la ruggine, non si può far altro che applicare un buon antiruggine o una finitura protettiva. L’antiruggine, che è il più conosciuto e facilmente reperibile in commercio, è facile da applicare, non va carteggiato e può essere applicato direttamente sulla superficie interessata.

Il convertitore è un composto chimico a base acquosa, che previene la formazione della ruggine.

Un’altra soluzione molto interessante è il gel antiruggine, che si compone di elementi chimici ed è in grado di eliminare e sciogliere la ruggine.

Prodotti online per rimuovere la ruggine

Carta Abrasiva

Spazzole metallo

Lima piatta

Spazzole Metalliche per Trapano

Vernice Gel Antiruggine

Convertitore di ruggine