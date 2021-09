Ruggine dai cancelli: come eliminarla facilmente

La ruggine sui cancelli di casa è una gran seccatura, ma si può facilmente rimuovere, se si effettuerà un intervento tempestivo. Con il passare del tempo e per via degli agenti atmosferici, le superfici in metallo posizionate all’esterno possono facilmente ossidarsi e arrugginirsi. Prima che sia troppo tardi, bisogna correre ai ripari e usare i migliori metodi per eliminare la ruggine dai cancelli di casa.

Piccoli punti di ruggine

Quando inizia a formarsi la ruggine, si noteranno dei puntini qui e là. In tal caso bisogna dotarsi di una spazzola metallica da passare energicamente sulle zone da trattare. In alternativa andrebbe bene anche la carta vetrata di grana media. Infine, si può usare un trattamento antiruggine, meglio se in spray e da pulire con un panno.

Ruggine estesa

Se c’è molta ruggine sui cancelli e le zone da trattare sono estese, meglio procedere con un trapano dotato di spazzola rotativa. In questo modo si risparmierà molto tempo. Terminata questa operazione, si può usare una tela smeriglio prima della pulizia con un panno o uno straccio.

Troppa ruggine sui cancelli

Quando la ruggine è davvero troppa, bisogna gestirla con interventi massivi. Si può usare una spazzola grande del trapano, così da asportare le scaglie metalliche che si distaccano.

Sverniciatore

Lo sverniciatore semiliquido per metalli è un prodotto molto importante per le situazioni in cui in cancello di casa sembra quasi compromesso. Va utilizzato seguendo le istruzioni e con le dovute precauzioni.

Pistola termica e fiamma

Meno facili da usare ma decisamente ottimi per eliminare la ruggine. Stiamo parlando della pistola termica, in grado di raggiungere temperature per distaccare la pittura, e la fiamma della torcia a gas.

Successivamente va utilizzato lo sverniciatore semiliquido per metalli oppure lo stucco metallico (anche pronto all’uso) per rimuovere ogni residuo di polvere o sporco.

Prodotti online antiruggine

Spazzole metalliche

Trattamento rimozione ruggine

Spazzole metalliche per trapano

Sverniciatore in gel

Pistola termica