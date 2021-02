Casa: 5 modi per migliorare l’efficienza energetica e risparmiare sulle bollette

Con tutte le agevolazioni fiscali a cui si può accedere, è possibile ristrutturare casa per renderla più bella e accogliente ma soprattutto per migliorare l’efficienza energetica e risparmiare sulle bollette. Da dove iniziare? Vi sveliamo 5 modi per rendere la vostra abitazione funzionale, accattivante ed eco-friendly.

Infissi nuovi

Iniziamo con gli infissi, perché installarne di nuovi ci aiuterà a rendere l’ambiente interno più accogliente. Quelli vecchi in genere causano dispersione del calore e costi in bolletta alti. Per avere un appartamento isolato termicamente, la prima cosa da fare è sostituire gli infissi vecchi ed installare quelli in pvc a risparmio energetico con vetri doppi. Con serramenti nuovi la temperatura rimane costante e si riduce l’emissione di gas nocivi per l’ambiente.

Elettrodomestici di classe A++

In commercio e spesso in offerta è facile imbattersi in elettrodomestici con classe energetica A++ e A+++, che assicurano un netto risparmio in bolletta, anche se in negozio possono costare qualcosa in più rispetto a quelli meno efficienti energeticamente.

Illuminazione di nuova generazione

Sul fronte illuminazione artificiale è consigliabile sostituire le lampadine a incandescenza con quelle di nuova generazione in grado di risparmiare fino all’80% in più, con una durata più lunga.

Involucro edilizio

L’involucro edilizio è una struttura architettonica che separa l’interno della casa dall’esterno e si può realizzare con pannelli isolanti o termoisolanti. L’involucro è in grado di proteggere dalle infiltrazioni e migliorare l'efficienza energetica. Se il budget è ridotto, è possibile optare per intonaci termoisolanti che proteggono casa da rumori e freddo, pratici e veloci da applicare riducono i costi delle bollette.

Pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici sfruttano l’energia del sole per produrre energia elettrica. In genere si installano sui tetti delle case per poter essere raggiunti più facilmente dai raggi solari in tutte le ore del giorno.

