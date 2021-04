Pavimento: come rinnovare il rivestimento senza sostituire quello vecchio

Per dare una rinfrescata agli ambienti, rinnovare il pavimento si rivela spesso la scelta ideale, così come quella di tinteggiare le pareti. Ma, a proposito di rivestimenti, come fare a metterne uno nuovo senza togliere le vecchie piastrelle?

Si può fare e ormai ci sono prodotti molto performanti, facili da usare anche fai da te, che garantiscono una buona riuscita e un’opera finale impeccabile.

Pavimento nuovo ma pochi interventi: come fare

Ci sono diversi modi per rinnovare il rivestimento senza effettuare interventi invasivi:

rinnovo delle fughe – qui si accumula molto sporco, col tempo, quindi basta procedere con la pulizia approfondita o semplicemente cambiare colore per ottenere un risultato del tutto nuovo;

– qui si accumula molto sporco, col tempo, quindi basta procedere con la pulizia approfondita o semplicemente cambiare colore per ottenere un risultato del tutto nuovo; lucidatura - i pavimenti in marmo e in gres con il tempo e con prodotti per la pulizia sbagliati, possono diventare opachi; la lucidatura è un modo per dare nuova vita al vecchio rivestimento;

- i pavimenti in marmo e in gres con il tempo e con prodotti per la pulizia sbagliati, possono diventare opachi; la lucidatura è un modo per dare nuova vita al vecchio rivestimento; levigatura – l’ideale per il pavimento in legno (parquet).

Come coprire il vecchio pavimento

La copertura è il miglior modo per ottenere un nuovo pavimento, applicando il rivestimento su quello vecchio. È importante, però, tenere conto degli spessori, soprattutto dove si trovano le porte, affinché possano aprirsi e chiudersi facilmente. È possibile che, in alcuni casi, si debba ricorrere alla levigatura.

Le possibilità della copertura del rivestimento sono:

Vinile

Resina

Rivestimento adesivo

Pavimenti in vinile

I pavimenti in vinile sono tra i più resistenti e facili da applicare, grazie allo spessore minimo, non vanno a impattare sulle porte o sui mobili offrendo un’infinità di soluzioni.

L’effetto legno è ideale se si ama lo stile classico, quello in pietra per chi preferisce lo stile moderno o minimal, mentre quello colorato è perfetto se si vuole dare un tocco in più alla stanza.

Pavimenti in resina

La resina è diventata uno dei materiali più usati e quella auto-livellante ha una composizione viscosa facile da stendere soprattutto sulle strutture pre-esistenti. Adatta negli ambienti in stile moderno o negli open space, rende un appartamento minimal estremamente elegante.

Piastrelle adesive

Una valida soluzione per bagni e cucine. Le piastrelle in pvc autoadesive oltre ad essere resistenti sono facili da applicare sulle mattonelle già esistenti, per quelle da incollare con colle al silicone, meglio consultare un esperto perché si deve dosare la giusta quantità di colla per evitare dislivelli.

Prodotti online

Rivestimento per pavimento in PVC

Colla per rivestimenti a presa rapida

Piastrelle adesive pavimento impermeabile

Piastrelle antiscivolo adesive

Resina pavimento

Lucidatrice pavimenti