Cosa sono i pannelli termoriflettenti e perché sono utili contro il caro energia

Tra i migliori modi per ridurre la dispersione di calore in casa, e quindi i costi in bolletta, troviamo i pannelli riflettenti. Cosa sono? Nient’altro che delle superfici argentate da posizionare dietro i termosifoni per riflettere il calore e aumentarne l’efficienza del 10%.

Infatti i termosifoni, se posizionati vicino a finestre e porte o all’interno di nicchie possono disperdere fino al 40% del calore. In questo modo diventeranno decisamente più efficienti.

Tipi di pannelli termoriflettenti

Esistono due tipologie di pannelli termoriflettenti:

multistrato a bolle d’aria, con doppia lamina in alluminio;

multistrato composto con pellicola di alluminio interna mista a materassini in Pe espanso

Come usare i pannelli termoriflettenti

I pannelli riflettenti non si utilizzano solamente dietro ai termosifoni ma anche in altri ambiti, tra cui i solai, in caso di riscaldamento a pavimento, e nei sottotetti e tetti, per respingere i raggi del sole in estate e trattenere il calore in inverno.

Come si installano

I pannelli termoriflettenti sono facilissimi da installare. Non devono essere applicati a contatto con le superfici ma su un supporto. Dopo aver ritagliato il pannello a misura, basterà applicarlo grazie ai ganci presenti dietro ai termosifoni.

Pro e contro

I pannelli termoriflettenti si contraddistinguono per essere molto vantaggiosi, in quanto trattengono il calore, sono in materiale leggero e di facile trasporto, non costano molto e si possono installare facilmente.

Tuttavia hanno anche degli svantaggi, visto che possono creare condensa se messi all’esterno e una schermatura magnetica e non riescono a regolare l’umidità in casa.

