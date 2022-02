Pannelli fonoassorbenti: cosa sono e perché utilizzarli

I pannelli fonoassorbenti permettono di isolare acusticamente una stanza o l’intera casa. Si chiamano così perché eliminano completamente il rumore, assorbendolo e attutendo l’intensità.

Ultimamente, proprio perché sempre più utilizzati nelle abitazioni private, si possono trovare pannelli fonoassorbenti di design, per non rinunciare all’estetica.

Tipologie

I pannelli fonoassorbenti, che riescono quindi a ridurre o eliminare del tutto i rumori (dei vicini, della strada…) sono di diverse tipologie.

Tra questi troviamo i pannelli fonoassorbenti:

resistivi, realizzati con materiali porosi

per risonanza, limitano il rumore grazie alla struttura vibrante

per risonanza a cavità, dotati di fori che intrappolano le basse frequenze

fono-diffondenti, assorbono le frequenze sonore medie e alte

in isolmix (materiali riciclati), sono composti da fibra tessile mista e da fiocchi di poliestere senza additivi chimici

a specchio, realizzati in vetro, hanno una pellicola riflettente alla luce che diventa trasparente per le onde sonore che li attraversano.

Materiali

I pannelli fonoassorbenti decorativi possono essere realizzati in diversi materiali. Ci sono quelli in metallo, legno e sughero ma anche in tessuto.

Dove applicarli

Si possono applicare, a seconda della sorgente del rumore, a soffitto, sulle pareti e a pavimento.

Montaggio

I pannelli fonoassorbenti vengono installati al momento della costruzione dell’edificio oppure è possibile rivolgersi a professionisti esterni.

Ci sono quelli adesivi, facili da applicare, oppure quelli in velcro o velluto, da posizionare utilizzando dei collanti. In alternativa ci sono i pannelli fonoassorbenti modulari, che si posizionano a incastro.

