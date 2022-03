Garage prefabbricato: come realizzarne uno riducendo al minimo le spese

Non tutti possiedono un garage ma questa porzione extra di casa è davvero molto utile non solo per stipare mobili e accessori ma anche per il parcheggio. Lo sa bene chi abita in città, in pieno centro o in vie sempre piene dove non trova mai un posto auto in pochi minuti. La soluzione potrebbe essere quella di realizzare un garage prefabbricato e ottenere un box auto a costi ridotti. Vediamo come fare e quali permessi richiedere.

I permessi

Ci sono innanzitutto dei permessi da richiedere per iniziare dei lavori per fare il garage. Anche se prefabbricato, i permessi sono necessari. Si richiedono al comune di residenza e variano di zona in zona. Per informazioni dettagliate bisogna rivolgersi allo sportello unico per l’edilizia.

Se il box auto è fisso, il garage viene considerato nuova costruzione e necessita del permesso di costruire. Anche in caso di prefabbricato, è sempre necessaria la Scia (Segnalazione Certificato di Inizio Attività) a cui associare la relazione di un tecnico. Se scegliamo di affidarci ad una ditta, si occuperà di tutti i passaggi burocratici.

Box prefabbricati, le tipologie

I box prefabbricati si distinguono a seconda dei materiali:

legno. Bisogna tenere conto dello spessore dei pannelli per l’isolamento e per la durata nel tempo. La resa estetica è buona ma assorbe umidità quindi potrebbe deformarsi;

lamiera. Un materiale resistente adatto alle zone con clima rigido. Il costo è contenuto, è facile da montare e si può preferire la soluzione coibentata per un maggiore isolamento;

calcestruzzo. È solido e resistente, flessibile e facile da montare e smontare. Si può dotare di finestre laterali ma i costi di questo materiale sono più alti;

coibentato. Offre un buon isolamento termico, resiste agli agenti atmosferici ma i costi sono alti.

Come costruire un garage prefabbricato

Solo professionisti e veri esperti di fai da te si possono cimentare nella costruzione di un garage prefabbricato. Dobbiamo sempre realizzare una base in calcestruzzo sulla quale montare la struttura con il tetto. Infine non resta che installare gli impianti e rifinire il box per poter utilizzare il nostro nuovo garage.

