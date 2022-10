Ecobonus: come funziona la detrazione fiscale e chi può usufruirne

Migliorare e riqualificare le proprie case dal punto di vista energetico è l’obiettivo principale dell’ecobonus. Si tratta di una detrazione fiscale prevista per le spese di efficientamento energetico degli immobili, che molte persone hanno deciso di usufruire.

Questo tipo di bonus casa consente di detrarre dall’Irpef o Ires gli importi pagati per gli interventi previsti nell’ecobonus.

Non solo case, l’ecobonus si applica anche a capannoni industriali e scuole. Ma come usufruire delle detrazioni? Vediamolo insieme.

Ecobonus: le percentuali

L’ecobonus 2022 ammonta a una detrazione del 50% o del 65%, ma solo se i lavori non superino il 2024. Il bonus si può dividere in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione si applica su vari fronti:

riscaldamento

pannelli fotovoltaici

climatizzatori invernali

efficientamento termico dell’edificio

Ecobonus e immobili

L’ecobonus non si applica a tutti gli edifici. L’agevolazione riguarda solamente edifici esistenti, a prescindere dalla categoria catastale.

In caso di una parte di condominio, l’ecobonus si applicherà alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 con la possibilità di far salire il bonus al 70-75% in caso di indici specifici di prestazione energetica. L’ammontare complessivo delle spese, inoltre, non può mai superare i 40mila euro.

Come ottener l’ecobonus

Per ottenere l’agevolazione, serve dimostrare le spese sostenute per la riqualificazione energetica nella dichiarazione dei redditi.

Serve poi l’asseverazione di un tecnico abilitato (una dichiarazione degli interventi posti in essere) oppure una dichiarazione del direttore dei lavori per dimostrare che i lavori sono stati conformi ai requisiti tecnici richiesti.

Gli interventi devono essere conformi anche all’Ape, attestato di prestazione energetica. Bisogna poi trasmettere in modalità telematica all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori la scheda informativa degli interventi posti in essere.

Beneficiari dell’ecobonus

Possono usufruire dell’ecobonus:

persone fisiche (tra cui titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini, inquilini, persone che hanno l’immobile in comodato)

contribuenti che percepiscono un reddito d’impresa

associazioni tra professionisti

enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Prodotti online

Ecobonus 110%

Pannello solare

Climatizzatore

Valvole termosifone smart