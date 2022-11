Come scegliere gli infissi di casa per evitare inutili dispersioni di calore

In caso di acquisto di nuova casa o di ristrutturazione, conviene capire come scegliere gli infissi così da poterli sostituire con modelli adeguati. Non si tratta di una scelta puramente estetica bensì di un investimento a lungo termine, per garantire maggiore comfort e benessere. Infatti dei buoni infissi isolano perfettamente le temperature esterne, evitando dispersioni di calore o spifferi di freddo. Sono inoltre particolarmente utili contro i malintenzionati.

Materiali

Quando si scelgono dei nuovi infissi, particolare attenzione va rivolta ai materiali. Tra i possibili ci sono:

alluminio, dalla lunga durata e dalla facile manutenzione. È leggero e resistente ma non è il massimo in fatto di isolamento;

pvc, un materiale resistente dai costi contenuti e piuttosto isolante;

legno, richiede una manutenzione costante ed è un buon isolante termico.

La scelta del vetro

Scegliere dei nuovi infissi, significa anche scegliere dei nuovi vetri. Tra i disponibili ci sono:

con film schermante, che ha una pellicola per riflettere il calore;

stratificato, con doppio o triplo vetro per garantire isolamento termico e acustico

a controllo solare, per controllare l’assorbimento dei raggi di sole;

basso emissivo, dalle ottime proprietà isolanti.

Isolamento degli infissi

Isolare gli infissi vuol dire minore dispersione di calore e grande risparmio energetico. È necessario valutare la trasmittanza termica lineare. All’isolamento termico si aggiunge quello acustico, perché dei buoni infissi possono eliminare del tutto o quasi i rumori dall’esterno. Per essere efficienti devono avere un potere fonoisolante che si deve aggirare attorno ai 32 dB.

La sicurezza

Gli infissi devono essere in grado d tenere lontani i malintenzionati. Secondo le norme UNI, si classificano le finestre in base alle prove di carico statico e carico dinamico. Si aggiunge la resistenza che si basa su un valore che rientra nelle classi RC che vanno dalla numero 1 alla numero 6:

RC1: l’infisso deve resistere a uno scassinatore che usa solo la forza fisica

RC2: non deve aprirsi nel caso in cui si utilizzino attrezzi semplici come cacciavite o pinze, inoltre ha un tempo di resistenza di 3 minuti

RC3: deve resistere a uno scassinatore esperto che utilizza un piede di porco e il tempo di attacco è di 5 minuti

RC4: in questo caso l’infisso deve resistere a uno scassinatore molto esperto che utilizza seghe, scalpelli e trapani a batterie. Il tempo di attacco è di 10 minuti

RC5: in questa classe è ricompresa la resistenza a scassinatori molto abili e dotati di strumenti elettrici come trapani e seghe e sciabola. Il tempo di attacco è di 15 minuti

RC6: si tratta del livello più alto in assoluto di sicurezza, quello che riguarda scassinatori dotati di seghe a sciabola e mole ad angolo. Il tempo di attacco manuale è pari a 20 minuti

