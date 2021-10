Imbiancare le pareti di casa: come preparare gli spazi

Imbiancare le pareti di casa è un’operazione che ogni tanto bisogna effettuare per rinfrescare gli ambienti. Organizzarsi nel modo giusto è però essenziale, per poter affrontare questa piccola opera di ristrutturazione senza stress e soprattutto senza rovinare mobili e pavimenti. Vediamo allora come preparare la stanza prima di imbiancare le pareti e lavorare in modo pulito e semplice.

Organizzare la stanza

Innanzitutto bisogna coprire tutte le superfici, quindi mobili e pavimenti, affinché non si sporchino e non si rovinino. Possiamo optare per una copertura parziale, spostando i mobili presenti e coprendo quelli che restano, oppure una copertura totale, che copre sia gli arredi che il pavimento. Questa seconda opzione è più antipatica inizialmente, ma vi eviterà di sporcare e dover pulire le superfici, soprattutto se delicate.

Preparare la stanza

Le operazioni da fare per preparare una stanza da imbiancare sono diverse, tra cui:

rimuovere oggetti e soprammobili

spostare mobili di piccole dimensioni

coprire arredi grandi

togliere dalle pareti specchi, quadri, mensole, tende e altro

proteggere gli interruttori e le prese

coprire battiscopa e stipiti

scollegare le lampade e le plafoniere

stuccare i buchi

Come coprire i pavimenti

Per coprire i pavimenti si possono utilizzare vari materiali, come pezzame riciclato, cartone ondulato o sottile, teli di plastica sottile o rigida.

In questo modo, dopo aver imbiancato casa, non vi resterà che eliminare le coperture e ritrovare tutto, più o meno, pulito!

Prodotti online

Cartone ondulato

Nastro carta

Telo copritutto plastica

Fogli antipolvere