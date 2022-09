Chiudere balconi e terrazzi senza autorizzazione: da oggi si può con le Vepa

I cittadini che fino a ieri volevano chiudere balconi e terrazzi per ricavarne spazio extra, avevano spesso bisogno di presentare richiesta al proprio Comune di residenza. Da oggi, invece, non sarà più necessario ricevere l’autorizzazione, purché si utilizzino le Vepa. Ma cosa sono?

Vepa è un acronimo che sta per vetrate panoramiche amovibili. La possibilità di chiudere balconi e terrazzi senza autorizzazione rientra nell’emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis.

I vincoli

Le Vepa sono vetrate che si possono rimuovere, quindi sono utili per chiudere uno spazio aperto ma senza aggiungere ulteriori volumi all’abitazione.

Infatti, secondo la definizione di Assvepa - Associazione italiana vetrate a risparmio energetico – le Vepa sono "un sistema di chiusure trasparenti per la riduzione delle dispersioni termiche e il risparmio energetico, per la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati".

Questo tipo di vetrate serve come schermatura, ombreggiatura, parziale coibentazione termica, miglioramento energetico e parziale impermeabilizzazione.

Il vincolo è quello di non creare volumi extra, cambiando in questo modo la destinazione d’uso dell’abitazione.

Le Vepa devono essere scorrevoli, a libro o a fisarmonica. Sono sistemi ideati per riduzione delle dispersioni termiche e risparmio energetico, nei quali rientrano anche i giardini d’inverno.

Autorizzazioni

In termini di autorizzazioni, non è più necessario presentare una richiesta per chiudere un balcone o una terrazza con una vetrata. Si potrà procedere autonomamente ma rispetto i vincoli illustrati.