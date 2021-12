Camini rustici: come sceglierli per un arredamento caldo e vecchio stile

I camini rustici rendono ogni singola abitazione più calda e accogliente, creano un ambiente famigliare e tradizionale. Sono perfetti anche integrati in case dal design più moderno, in grado di esaltare gli elementi vintage. Tuttavia ogni caminetto antico necessita di un restyling per funzionare al meglio.

Funzionalità

I camini rustici devono riscaldare alla perfezione l’ambiente in cui si trovano e per poterlo fare devono essere estremamente funzionali. Se non riescono a svolgere questo lavoro, probabilmente è tutta colpa della canna fumaria, che non riesce ad assicurare un buon tiraggio. A incidere sono anche i materiali del camino, che potrebbero essere vecchi e usurati. In questo caso è necessario contattare una ditta competente ed effettuare le riparazioni necessarie.

Tipo di combustione

Non solo legna, ci sono tanti altri modi per alimentare un caminetto. Infatti il camino a legna comporta una gestione impegnativa. Il termocamino a pellet rende decisamente di più e lo stesso vale per il camino a bioetanolo, ideale per chi non ha la canna fumaria; tuttavia quest’ultimo ha finalità più decorativa che funzionale.

Rivestimento camino

Vediamo ora i vari rivestimenti per il caminetto, che si possono adeguare allo stile della casa.

Camino in legno . È molto versatile, è adatto ad ambienti classici e moderni.

. È molto versatile, è adatto ad ambienti classici e moderni. Camino in mattoni . L’ideale per chi ha un budget basso e ama lo stile loft o urban. I mattoni si possono poi tingere del colore che si preferisce.

. L’ideale per chi ha un budget basso e ama lo stile loft o urban. I mattoni si possono poi tingere del colore che si preferisce. Camino in pietra . Lo stile rustico per eccellenza, esistono vari tipi di pietre per ottenere il tipico effetto baita.

. Lo stile rustico per eccellenza, esistono vari tipi di pietre per ottenere il tipico effetto baita. Camino in pietra ricostruita. Un’alternativa economica, leggera e facile da applicare.

