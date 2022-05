Bonus zanzariere 2022: cos’è e come usufruirne

Chi ha necessità di installare delle zanzariere in casa potrà usufruire dell’incentivo statale, riconfermato anche quest’anno. Per accedere al bonus zanzariere 2022 è necessario rispettare alcuni criteri.

Infatti questo bonus deve rientrare nella misura dell’ecobonus 50% per l’efficientamento energetico. Per rientrare, le zanzariere a schermatura solare devono essere provviste di marchio Ce, essere fissate in modo stabile all’edificio, devono proteggere una superficie vetrata esposta al sole a est, ovest e sud. Devono inoltre essere zanzariere regolabili, cioè l’utente deve essere in grado di gestirle in funzione della radiazione solare.

Requisito ancor più importante è il valore Gtot complessivo, ossia il fattore totale di energia solare, tra zanzariera e vetrata deve essere inferiore a 0,35.

Per usufruire del bonus, le zanzariere dovranno essere installate su immobili già esistenti, non in costruzione.

Detrazione fiscale

La detrazione fiscale consiste in una riduzione delle imposte (Irpef o Ires) per un importo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere e per la rimozione degli eventuali sistemi preesistenti.

L’importo massimo da poter detrarre è di 60mila euro nel 2022. La detrazione Irpef sarà suddivisa in 10rate di pari importo per 10 anni.

Beneficiari

Possono richiedere il bonus zanzariere 2022 i proprietari di unità immobiliari, i nudi proprietari e chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile.

Come ottenere il bonus

Se rispettati tutti i requisiti e installate le zanzariere, non bisogna far altro che presentare richiesta all’Enea con tutti i relativi dati dell’intervento. La comunicazione può effettuarla il beneficiario della detrazione fiscale che ha pagato l’intervento o da un tecnico intermediario entro 90 giorni del termine dei lavori o dall’avvenuto collaudo.