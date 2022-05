Bonus tende da sole 2022: come ottenerlo e sfruttarlo al meglio

Tra i tanti bonus casa pensati per migliorare l’efficienza energetica domestica troviamo anche quello che riguarda le tende da sole. Grazie alla loro funzione di ombreggiare, permettono alla casa di non riscaldarsi troppo evitando di utilizzare obbligatoriamente ventilatori e condizionatori.

Il bonus tende da sole 2022, attivo fino al 31 dicembre, presenta comunque dei vincoli. Vediamo quali sono per capire se poterlo richiedere e sfruttare.

Come funziona il bonus tende da sole

Il bonus tende da sole è un’agevolazione fiscale che assicura una detrazione della spesa del 50% fino a un tetto massimo di spesa di 60.000 euro per singola abitazione e per un costo massimo al metro quadrato do 230 euro per ogni tenda.

Come ottenere il bonus tende

Per ottenere il bonus tende 2022 si possono scegliere queste metodologie:

sconto diretto in fattura

cessione del credito d’imposta ad un soggetto terzo per il bonus tende da sole

detrazione Irpef con restituzione della spesa in 10 anni (10 rate)

In alternativa c’è il bonus tende da sole con detrazione del 110%, sfruttabile solo se si effettuano i lavori del Superbonus 110%, utili per la ristrutturazione energetica dell’immobile. 7

Tende da sole: quali rientrano nel bonus?

Tra i modelli che rientrano nell’agevolazione fiscale troviamo le tende:

alla veneziana

verticali

a rullo

esterne a bracci pieghevoli o rotanti

ombreggianti per lucernari e finestre da tetto

Requisiti delle tende da sole

Le tende da sole che devono essere detratte, necessitano di determinati requisiti:

marchio Ce

protezione di superfici vetrate

installate all’interno e all’esterno della superficie vetrata

essere mobili

rispettare le norme di sicurezza ed efficienza energetica

montate solo da professionisti (no fai da te)

avere orientamento a sud, est, ovest, sud-est, sud-ovest; per imposte e tapparelle è possibile chiedere il bonus anche se sono esposte a nord

avere resistenza termica superiore a quella precedente per avere un ulteriore risparmio energetico

rispettare norme locali di urbanistica, edilizia, efficienza energetica, sicurezza

Spese extra che rientrano nel bonus tende da sole 2022

Ci sono anche alcune spese extra che possono essere detratte con il bonus tende da sole 2022, tra cui:

smontaggio e dismissione di sistemi analoghi già esistenti

fornitura e messa in opera di schermature solari o chiusure oscuranti

fornitura e messa in posa di meccanismi automatici per il controllo delle schermature

assistenza professionale sulla produzione della documentazione tecnica necessaria, sulla direzione dei lavori ecc.

opere provvisionali e accessorie

Chi può richiedere il bonus tende da sole 2022

Possono richiedere il bonus tende da sole e detrarre la spesa i:

proprietari dell’immobile

proprietari di parti comuni all’interno di condomini o edifici residenziali

possessori di diritto reale sulle unità immobiliari che vanno a costituire l’edificio

Documentazione

La domanda per ottenere il bonus tende da sole 2022 va presentata sul sito dell’Enea, inviandola entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere. I documenti necessari sono:

scheda descrittiva dell’intervento con codice Cpid assegnato dal sito Enea e firmata dal soggetto beneficiario

asseverazione redatta da un tecnico abilitato

schede tecniche dei componenti e marcatura Ce con dichiarazioni di prestazione

attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale

delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso d’interventi nei condomini

dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori se gli interventi sono realizzati dal detentore dell’immobile

fatture relative alle spese nel caso il cui pagamento non può essere eseguito con bonifico o che riguardano gli interventi su parti comuni del condominio

ricevute dei bonifici (con causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero e data della fattura e numero di partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico)

e-mail inviata dall’Enea contenente il codice Cpid

