Armadio a muro: come costruirlo in corridoio

Le case di oggi sono sempre più piccole ed è difficile riuscire a trovare spazi utili per stipare cappotti, cambi di stagione e molto altro. Il corridoio potrebbe essere il posto giusto per contenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. In tal senso è possibile creare e costruire su misura un armadio a muro in corridoio.

Prima di scegliere che tipo di armadio realizzare, le ante e gli elementi interni, bisogna studiare bene l’area a disposizione e progettare il tutto per ottenere un ottimo risultato. Linee semplici ed essenziali e colori chiari vi aiuteranno a realizzare un pratico armadio a muro in corridoio.

Armadio a scomparsa. Un armadio a scomparsa vanta una struttura solida e ante scorrevoli, solitamente dello stesso colore delle pareti. In questo modo, quando chiuso, non si noterà per niente.

Armadio a specchio. Esattamente come il precedente ma caratterizzato da ante a specchio. In questo modo il corridoio sembrerà più grande e sarà più luminoso.

Armadio in cartongesso. In caso di budget ridotto, si può optare per una soluzione in cartongesso. Serve manualità e pazienza, ma è anche possibile affidarsi a professionisti del settore.

