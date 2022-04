Mutui: l’importo medio richiesto è diminuito a Pescara dell’1,4% rispetto allo scorso anno

È diminuito l’importo medio richiesto per un mutuo dell’1,4% in provincia di Pescara rispetto allo stesso periodo del 2021. La cifra richiesta è pari a 117.862 euro secondo l’analisi condotta da Facile.it e Mutui.it.

La nostra provincia si piazza, a livello regionale, al terzo posto, che vede sul podio Teramo, che segna la crescita più importante (+9,7%, 120.371 euro). Segue poi L’Aquila e in ultimo Chieti.

Anche l’età dei richiedenti è diminuita: la media è di 39 anni, quando lo scorso anno era di quasi 42 anni.

Sul fronte dei tassi si registra l’aumento di quelli fissi e oggi, secondo le simulazioni di Facile.it, un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa.Torna a crescere in Abruzzo anche la richiesta di mutui per l’acquisto della prima casa: nel primo trimestre dell’anno il 74% delle domande di finanziamento raccolte online era per questa finalità, in aumento di ben 19 punti percentuali rispetto al 2021. In media, chi si è rivolto ad un istituto di credito per comprare l’abitazione principale aveva, all’atto della firma, 37 anni e ha chiesto 120.191 euro da restituire in quasi 25 anni.