Compravendite e affitti a Pescara: i prezzi nel primo trimestre 2022

In Abruzzo nel primo trimestre i prezzi medi richiesti da chi vende un immobile sono rimasti piuttosto stabili. Chi vuole comprare casa spenderà in media 1407 euro al metro quadro. I prezzi delle locazioni invece registrano un aumento sensibile del 2,2% mentre lo stock di case disponibili è diminuito del 15,5%.

Gli immobili a Pescara

Nel primo trimestre 2022 per acquistare una casa nel comune di Pescara sono stati spesi in media 1719 euro al metro quadro, mentre in provincia (capoluogo escluso) la cifra si assesta a 1228 euro.

La richiesta aumenta sul fronte locazioni, con una crescita del 3,3% in città (pari a 7,8 euro al metro quadro), e ancor di più in provincia con un +4,7& (pari a 7,3 euro al metro quadro).