Case in vendita: Pescara conferma l’andamento positivo in città e in provincia

In Italia durante i primi 9 mesi del 2021 sono state compravendute 536.022 abitazioni, con una crescita del +43,1%. Il tutto conferma un andamento positivo del mercato immobiliare nazionale, nonostante la pandemia.

Pescara si allinea perfettamente con il trend nazionale, registrando performance leggermente più alte sia in città che in provincia. Difatti, solo a Pescara nei primi 9 mesi del 2021 sono state acquistate 1060 abitazioni, segnando un +46,9%. In provincia l’aumento è del 46,1%, per un totale di 1354 compravendite.

Alla luce dei dati attuali, per la fine dell’anno, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa prevede un numero totale di compravendite intorno alle 700 mila unità.