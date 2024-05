Affitti express: a Pescara le case si affittano in meno di un giorno

Non si fa in tempo a mettere un annuncio online per proporre una casa in affitto, che in meno di un giorno c’è qualcuna che “vince” un contratto di locazione. Sul portale Idealista, tra i più utilizzati in Italia per cercare casa in vendita o affitto, il 17% delle case affittate durante il primo trimestre del 2024 è rimasta sul mercato meno di 24 ore. Si tratta di un vero e proprio record, una percentuale superiore a quella registrata nel primo trimestre dell'anno precedente, quando raggiunse il 15%.

Negli ultimi 12 mesi, il fenomeno degli affitti express ha visto una crescita significativa in 39 capoluoghi italiani, diventando una tendenza sempre più rilevante. Al contrario, in 35 città si è registrato un calo, mentre 16 centri, per lo più piccoli, sono rimasti estranei a questa dinamica.

Pescara registra una percentuale di affitti express di gran lunga superiore alla media nazionale, quasi del doppio. Difatti il 33% degli annunci di affitti su Idealista, si tramuta in contratto in meno di 24 ore.

A guidare la classifica tra le città in cui si affittano rapidamente le case ci sono Rimini e Ascoli Piceno, con il 40%, seguite da Monza (37%), Brescia (36%) e Ravenna (35%).

C’è poi, appunto, Pescara con il 33%, seguita da Lucca e Treviso, entrambe al 30%. Anche grandi mercati come Roma (22%), Palermo (22%) e Firenze (20%) mostrano un notevole dinamismo. Milano ha registrato un tasso di affitto express dell'11%, mentre Napoli si ferma al 7%.

Tra le città con le percentuali più basse di affitti in meno di 24 ore troviamo Bari e Cremona (7% entrambe), con Catania che registra il tasso più basso, pari al 6%.

Secondo Vincenzo De Tommaso, portavoce di idealista, "questi dati mostrano che i problemi con l'offerta di affitti e la velocità con cui le case scompaiono dal mercato si sono diffusi in gran parte dei capoluoghi italiani. In metà di essi, la tendenza è aumentata negli ultimi 12 mesi. Tassi di affitti express così elevati causano forti tensioni sul mercato, facendo salire i prezzi e aumentando l'ansia delle famiglie che cercano di stabilirsi in una casa in affitto”