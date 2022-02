Bonus prima casa per i giovani under 36: prorogato fino al 31 dicembre 2022

È stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus prima casa under 36, rivolto quindi ai più giovani. Si tratta di un’agevolazione economica che sostiene anche i ragazzi che non hanno un contratto a tempo indeterminato. In questo modo l’acquisto della prima casa risulterà più sicuro e conveniente.

La misura rientra nella nuova legge di bilancio (decreto sostegni bis): lo Stato garantisce per le persone sotto i 36 anni, anche senza contratto a tempo indeterminato, l’80% della quota capitale e soprattutto per quei mutui considerati a rischio.

Ulteriori agevolazioni sono:

esonero da tasse e imposte di registro

esonero da tasse e imposte nel caso di atti soggetti Iva

imposta ipotecaria e catastale

riduzione dell’Iva al 4%

esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%

Requisiti

Per usufruire dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa bisogna essere in possesso di determinati requisiti, quali:

meno di 36 anni nell’anno di acquisto dell’immobile

contratto stipulato tra il 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022

Isee inferiore a 40 mila euro annui

il mutuo non deve superare i 250 mila euro

l’abitazione deve essere la prima casa in cui stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto

all’acquisto, non bisogna essere titolari di altre proprietà

La casa appartenere a una delle seguenti categorie:

A/2 : abitazioni di tipo civile

: abitazioni di tipo civile A/3 : abitazioni di tipo economico

: abitazioni di tipo economico A/4 : abitazioni di tipo popolare

: abitazioni di tipo popolare A/5 : abitazione di tipo ultra popolare

: abitazione di tipo ultra popolare A/6 : abitazione di tipo rurale

: abitazione di tipo rurale A/7: abitazioni in villini

Il bonus può essere applicato anche agli immobili agevolati, come box, cantina o garage.

Anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria rientrano tra quelli acquistabili con il bonus.

Acquisto congiunto

Se una delle due parti con cui si vuole acquistare un immobile non possiede i requisiti per accedere al bonus, questo si applicherà al 50%. Su metà immobile, quindi, verranno applicate le misure del bonus prima casa under 36; per la restante parte si applicherà la tassazione normale.

