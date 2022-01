In aumento i prezzi degli affitti in Abruzzo: +3,7% rispetto allo scorso anno

Rispetto allo scorso i prezzi degli affitti sono aumentato in Abruzzo del 3,7%. Mentre quelli delle compravendite sono rimasti stabili. Questo è quanto emerge dall’Osservatorio annuale di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, curato da Immobiliare Insights.

Le locazioni sono quelle che hanno più risentito della pandemia; a fronte di un aumento di prezzi, lo stock di case disponibili è diminuito del 5,6%.

Chi vuole acquistare casa, in media, dovrà spendere 1.393 euro al metro quadro, ma vediamo il dettaglio per la provincia di Pescara.

Per acquistare casa a Pescara occorrono oggi 1707 euro al metro quadro, mentre in provincia si spende in media 1213 euro.

Per affittare casa a Pescara si spende in media 7,5 euro al metro quadro, 6,9 euro per chi opta per una locazione in provincia.