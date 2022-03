Acquistare casa ad uso investimento: in regione il tasso resta invariato, a Pescara si acquista principalmente la prima abitazione

Acquistare casa per investire capitale: a Pescara e in provincia sono poche le persone che effettuano una compravendita per tale ragione, si preferisce investire sulla prima abitazione.

Dall’analisi dei capoluoghi abruzzesi, effettuata dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, si evince che è L’Aquila la città con il più alto tasso di acquisti per investimento (34,4%), mentre Pescara è quella in cui se ne effettuano meno (25,9%).

Nel 2021 in Abruzzo il 14,8% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente il 54,1% ed il 31,1% sul totale delle transazioni.

Negli ultimi anni il tasso di acquisti per investimento in regione è rimasto sostanzialmente invariato, si passa infatti dal 14,3% del 2019, al 14,5% del 2020 per arrivare al 14,8% del 2021.

La fascia di età degli investitori più attivi oscilla tra 45 e 54 anni e nella maggior parte dei casi, quasi l’80%, sono famiglie. Il trilocale è l’abitazione più acquistata ad uso investimento.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Abruzzo si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 45 e 54 anni (27,7%) e nel 79,4% dei casi si tratta di famiglie. La tipologia più acquistata per investimento è il trilocale con il 40,1% delle scelte, seguito dai bilocali con il 20,4% delle preferenze. In Abruzzo l’81,6% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre solo il 18,4% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Rispetto al 2019 ed al 2020 non si registrano particolari tendenze per quanto riguarda gli acquisti per investimento: anche negli ultimi due anni, infatti, la fascia di età più attiva sul mercato era quella compresa tra 45 e 54 anni, la tipologia più acquistata era il trilocale e la maggior parte degli acquisti si concludeva in contanti.