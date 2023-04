In Abruzzo aumentano i giovani in locazione: il trilocale è il tipo di appartamento più affittato

Dall’ultima analisi socio-demografica condotta dal Gruppo Tecnocasa ci sono due dati che denotano l’andamento delle locazioni in Abruzzo.

Il mercato degli affitti è tornato a crescere dopo il brusco arresto dovuto alla pandemia. Innanzitutto in tutta la regione si denota il ritorno della fascia dei giovani in affitto. Da un’analisi basata su 4.268 contratti di locazione registrati da i semestri compresi tra il 2019 e il 2022 e nel primo semestre del 2022 si evince che le persone tra i 18 e i 34 anni sono tornati in affitto, tornando in questo modo anche alla routine universitaria e lavorativa, lontani dalla famiglia di origine. Il 47,1% degli inquilini è rappresentata proprio dai giovani 18-34 anni.

In Abruzzo il 57,6% dei contratti di locazione stipulati riguarda persone che hanno effettuato una scelta abitativa, nel 33,3% dei casi si tratta di affitti a lavoratori trasfertisti e nel 9,1% a studenti universitari.

Nella nostra regione il contratto transitorio è quello che va per la maggiore (42,4%). Questa tipologia è seguita dal contratto a canone libero (36,4%) e a canone concordato (21,2%).

Rispetto al 2021 aumenta la percentuale di contratti a canone concordato e la percentuale di affitti a famiglie.

Per quanto riguarda la scelta abitativa, il trilocale è l’appartamento più richiesto e affittato (42,9%). Il bilocale raggiunge il 24,5% delle preferenze.