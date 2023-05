Come potare la bouganville affinché sia sempre in salute

Tra le rampicanti che più danno soddisfazione in primavera c’è la bouganville. Ricopre palazzi, ville ma anche muri di abitazioni talvolta abbondonate. Meravigliosa con i suoi leggerissimi fiori fucsia (ma anche bianchi, gialli e arancioni), necessita di qualche cura affinché sia sempre in salute, fiorita e rigogliosa.

La potatura della bouganville è necessaria per farla crescere forte e in modo ordinato.

Questa operazione va effettuata prima dell’arrivo della primavera, quindi prima di notare i primi germogli. Molto però dipende dal clima, ma in genere si agisce tra fine febbraio e marzo.

La bouganville può crescere in vaso e arrampicarsi sulle superfici oppure ad alberello. Nel primo caso bisogna potarla per farla crescere forte, nel secondo per dare una forma all’albero. In ogni caso questa operazione serve a dare forza e vitalità.

La potatura della bouganville consiste nell’eliminare i rami secchi per primi e ridurre le lunghezze di quelli verdi di un terzo. Mai effettuare tagli drastici.

Nonostante cresca un po’ ovunque, la bouganville è una pianta che apprezza il sole ma preferisce un luogo riparato e non necessita di molta acqua.