Come coltivare la sansevieria, la pianta del benessere

La sansevieria è una bella pianta da appartamento, depurativa e facile da coltivare e manutenere. Anche chi non ha il pollice verde, non dovrebbe avere grosse difficoltà a mantenerla rigogliosa e forte.

Questo perché la sansevieria si adatta ad ogni appartamento, richiede luce ma mai diretta e poca acqua.

Ha origini asiatiche, si contraddistingue per le sue lunghe foglie a spada, che si spingono verso l’alto. Tuttavia ne esistono diverse varietà, tra cui anche una a rosetta, che cresce lentamente e ha dimensioni più contenute. In estate la sansevieria può produrre fiori di colore bianco.

Tra le specie di sansevieria più diffuse ci sono:

Sanseveria Trifasciata : foglie verde scuro e bordi color crema

: foglie verde scuro e bordi color crema Sanseveria Cylindrica : foglie tubolari in altezza

: foglie tubolari in altezza Sanseveria Zeylanica : può arrivare fino a due metri con foglie grigie con strisce chiare e scure, si sviluppano a rosetta

: può arrivare fino a due metri con foglie grigie con strisce chiare e scure, si sviluppano a rosetta Sanseveria Halii : anche questa ha foglie che si sviluppano a rosetta caratterizzate da venature sull’argento, ma a differenza della precedente l’altezza massima è di 30 centimetri

: anche questa ha foglie che si sviluppano a rosetta caratterizzate da venature sull’argento, ma a differenza della precedente l’altezza massima è di 30 centimetri Sanseveria Grandis: piccola e con uno sviluppo a rosetta, le foglie hanno una forma ovale con bordi rossi

Perché scegliere la sansevieria?

La sansevieria è una pianta depurativa che purifica l’aria, è adatta ad ogni ambiente, quindi potete collocarla anche in camera da letto. Elimina le sostanze nocive disperse nell’aria, tra cui formaldeide, tricloroetilene e benzene.

Come coltivarla?

La sansevieria necessita di poche attenzioni. Ciò che conta è non bagnarla troppo. È sufficiente innaffiarla poco ogni due settimane in estate e una volta al mese in inverno, controllando sempre il terriccio, che deve essere di buona qualità misto con argilla drenante, che sfavorisce i ristagni.

La sansevieria va concimata una volta al mese, resiste bene alla penombra mentre non ama affatto il freddo.

