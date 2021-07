Come coltivare il basilico tutto l’anno

Il basilico è la pianta aromatica estiva per eccellenza e può essere coltivata praticamente ovunque, a terra o in vaso. Ingrediente di molti piatti di stagione, per averlo sempre fresco non bisogna far altro che prendersi cura di questa piantina, anche quando arrivano i mesi più freddi.

Proprietà del basilico

Anticamente il basilico era impiegato come rimedio di bellezza. Oggi si utilizza per calmare le coliche e le nausee dovute a indigestioni e a problemi legati all’apparato digerente. Infatti con l’olio che si ricava dal basilico si possono calmare gli spasmi intestinali. È l’ideale anche per i malanni invernali, quali raffreddore, tosse e asma, se assunto come infuso.

Coltivazione

Il basilico è delicato ma non richiede particolari cure. Ama la luce ma non diretta e adora l’aria aperta. Si può, però, coltivare anche in casa.

Se vogliamo usare i semi, bisogna seminare tra marzo e aprile. Procurarsi vasi di terracotta da riempire con terriccio universale in cui mettere i semi.

In alternativa possiamo iniziare la nostra coltivazione direttamente dalla piantina, ma meglio travasarla subito mettendola in un vaso che abbia un fondo di argilla espansa.

I vasi di basilico vanno posizionati in un punto del terrazzo o del balcone esposto alla luce per circa 6-10 ore al giorno. L’importante è che i raggi del sole non siano diretti perché le foglie potrebbero bruciarsi.

Il terriccio deve essere innaffiato spesso e rimanere sempre umido, soprattutto durante la fase della semina, ma attenzione ai ristagni. Il basilico deve essere innaffiato una volta al giorno, meglio se di mattina.

Quando la pianta arriva a circa 15 cm di altezza e spuntano i primi fiori, è arrivato il momento di potarli per renderla più forte e robusta.

Mai esporre la pianta a temperature inferiore ai 10 gradi, che in Abruzzo, a seconda delle zone, raggiungiamo facilmente in autunno inoltrato.

In inverno quando le condizioni climatiche non permettono di avere il giusto grado di illuminazione, possiamo aiutarla esponendola alla luce fredda e diretta di una lampada a led per circa 10-12 ore al giorno, senza dimenticare di innaffiarla e di potarla quando serve. Così durerà tutto l’anno.

Prodotti online

Giardino di aromatiche indoor

Semi di Basilico

Piante aromatiche

Argilla espansa